Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a remporté, ce dimanche, la 8ème étape et le classement général de Paris-Nice 2023. La victoire s’est jouée dans la dernière difficulté de la journée, sur les pentes du col d’Èze. Après une première accélération de Simon Yates (Team Jayco-AlUla), Tadej Pogacar place son attaque décisive à 19 kilomètres de l’arrivée. Aérien, le Slovène fait vite le trou sur un groupe composé de 4 coureurs : Vingegaard, Gaudu, Jorgenson et Yates. Sur la ligne, Pogacar devance Vingegaard et Gaudu. Le Slovène signe sa 3ème victoire de la semaine pour sa première participation à Paris-Nice. Au général, David Gaudu est 2ème à 53″, devant Vingegaard, qui complète le podium à 1:39″.

La réaction de Tadej Pogacar

« C’était mon rêve de gagner Paris-Nice donc je suis super content. On dit que l’attaque est la meilleure défense donc c’est ce que j’ai fait aujourd’hui. La compétition ici était vraiment énorme, être sur le podium aux côtés David Gaudu et Jonas Vingaard est quelque chose d’assez spécial. »

La réaction de David Gaudu

« Je n’avais pas les jambes que j’avais hier donc quand Pogacar est parti, je n’ai pas pu y aller. Il n’y a rien à regretter pour cette semaine. C’est un super résultat, ce n’est pas tous les jours qu’on a l’occasion de monter sur le podium d’une course par étapes World Tour. Un grand merci à l’équipe de m’avoir fait confiance. »

Le classement de la 8ème étape de Paris-Nice