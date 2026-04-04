Ion Izagirre (Cofidis) a remporté, ce samedi, la 35ème édition du GP Miguel Indurain. Présent dans un groupe qui a anticipé, l’Espagnol s’est isolé dans le final en compagnie de Quinn Simmons (Lidl-Trek). Malgré le retour de Markel Beloki (EF Education-EasyPost) dans la bosse finale, Izagirre a distancé ses deux concurrents pour remporter le GP Miguel Indurain pour la troisième fois de sa carrière. Il devance Quinn Simmons et Alex Baudin (EF Education-EasyPost), qui complète le podium. À 37 ans et pour sa dernière saison chez les professionnels, Izagirre décroche sa 19ème victoire chez les professionnels.

El canto del cisne de un auténtico ‘𝒕𝒙𝒂𝒑𝒆𝒍𝒅𝒖𝒏’ del ciclismo vasco en el siglo XXI. Ion Izagirre, en la temporada de su retiro, tumba a Quinn Simmons y se adjudica su tercer @GPIndurainSN en Estella. 📺 Lo viviste en Eurosport y @StreamMaxES pic.twitter.com/eBFtt7S5ZK — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 4, 2026

Le classement du GP Miguel Indurain 2026

Ion Izagirre Quinn Simmons Alex Baudin

Results powered by FirstCycling.com

Ion Izagirre :

« Il y avait beaucoup d’émotions quand j’ai franchi la ligne d’arrivée. C’est une course très spéciale pour moi. Je suis à la maison : mes enfants, mes parents, mes amis étaient présents à l’arrivée. Cette victoire montre que notre stage à Teide (Canaries) avec Alex Aranburu a porté ses fruits. Après mon résultat à Paris-Nice, je me sentais très en forme et ça permettait de bien aborder la course. L’idée, c’était de tenir le coup jusqu’à la dernière difficulté et ensuite de donner mon meilleur. Cette victoire est parfaite pour qu’on puisse aborder avec sérénité le Tour du Pays basque. Ça fait cinq ans que je suis dans cette équipe, je connais tout le monde, je m’y sens très bien et j’ai toujours autant envie d’être à la hauteur de la confiance qu’on m’accorde. «