Seulement devancé par Adam Yates en haut de Thyon 2000, Thibaut Pinot a pris une belle deuxième place sur l’étape reine du Tour de Romandie.

2ème de l’étape et 5ème du général du Tour de Romandie à la veille de l’arrivée, Thibaut Pinot a réagi après sa deuxième place. « On avait un plan au début de la journée et c’était d’impliquer toute l’équipe, on a vraiment fait une très belle étape collectivement. Mon but aujourd’hui, c’était de gagner en courant juste. J’ai laissé faire, j’ai fait un peu le mort. J’aurais peut-être dû réagir tout de suite quand Adam Yates a attaqué », indique Pinot.

« J’avais une cartouche à placer pour tenter de le reprendre dans le final. Il ne me manque pas grand-chose, mais je suis content de cette deuxième place : le plus fort a gagné. Je suis là où je voulais être, enfin, sur une vraie étape de montagne. J’avais pas mal de doutes ces derniers jours donc ça fait beaucoup de bien. Demain, l’échappée peut aller au bout : nos jeunes seront motivés », conclut le Franc-Comtois.