Juan Ayuso (UAE Team Emirates) a remporté, ce vendredi, la 3ème étape du Tour de Romandie. Le jeune espagnol s’est montré le plus rapide au terme des 18,75 km du parcours de ce contre-la-montre. Il devance Matteo Jorgenson (Movistar Team), +05″ et Adam Yates (UAE Team Emirates), +17″. Pour son retour à la compétition après une blessure, Juan Ayuso signe la deuxième victoire de sa carrière et s’empare du maillot jaune de leader avant l’étape reine demain.

Le classement de la 3ème étape du Tour de Romandie