La dernière étape du Tour de Romandie a été remportée au sprint par Fernando Gaviria (Movistar), dimanche, à Genève. Malgré les nombreuses tentatives des équipes pour faire sauter les sprinteurs, Gaviria a su tirer son épingle du jeu en attaquant juste avant un virage droite situé à 300 mètres de la ligne. Avec cette victoire, le coureur colombien remporte sa première victoire au niveau World Tour depuis le Tour de Pologne en août 2021.

Adam Yates (UAE Team Emirates) a pour sa part conservé son Maillot Jaune en terminant tranquillement la dernière étape. Le Britannique remporte ainsi le Tour de Romandie. Une victoire au général, après ses victoires au Tour de Catalogne 2021, à l’UAE Tour 2020, entre autres. Il devance à l’arrivée l’Américain Matteo Jorgenson (Movistar) (+0’19 ») et l’Italien Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) (+0’27 »).

Parmi les coureurs français, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) termine à la cinquième place (+0’41 ») avec une forme ascendante avant le Giro qui démarre le 6 mai prochain. Romain Bardet (DSM) se classe quant à lui septième (+1’28 »).

Adam Yates : « Tout d’abord, je veux dire un grand merci aux gars. Ils ont parfaitement contrôlé la course aujourd’hui et c’est grâce à eux que nous avons gagné cette course. La semaine a été parfaite pour nous avec deux victoires d’étape et le classement général, nous ne pouvons pas demander plus. Nous essayons de gagner chaque course que nous faisons, donc pour nous dans l’équipe c’est fantastique. Maintenant, il est temps de se reposer et de se préparer pour les prochains objectifs. »

Le classement de la dernière étape du Tour de Romandie

Résultats de l’étape

1.Fernando Gaviria (Movistar) 3:58:01

2.Nikias Arndt (Bahrain-Victorius) s.t

3. Ethan Hayter (Ineos-Grenadiers) s.t

Classement final

1.Adam Yates (UAE Team Emirates) 17:12:47

2.Matteo Jorgenson (Movistar) +19 »

3.Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) +27 »