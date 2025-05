Lenny Martinez (Bahrain Victorious) a remporté, ce samedi, la 4ᵉ étape du Tour de Romandie 2025. Dans l’ascension finale de Thyon 2000, Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) accélère et seul Lenny Martinez peut suivre le rythme du Portugais. Dans les derniers mètres, le grimpeur français fait parler son punch et s’impose au sprint devant Alemida. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) complète le podium à 29″. Lenny Martinez s’empare du maillot jaune et compte 02″ d’avance sur Fortunato et 03″ sur Almeida avant le CLM final ce dimanche.

OUI LENNY MARTINEZ !! Le Français prend le meilleur sur Joao Almeida à Thyon 2000 et remporte la 4e étape du Tour de Romandie ! 🙌 pic.twitter.com/TYBP27hjmb — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 3, 2025

Le classement de la 4ᵉ étape du Tour de Romandie 2025

Lenny Martinez Joao Almeida Lorenzo Fortunato

Results powered by FirstCycling.com