La 76ème édition du Tour de Romandie débute ce mardi 25 avril. Voici le parcours et les favoris de l’épreuve.

Le Tour de Romandie 2023 débute ce mardi 25 avril. Pour cette 76ème édition, les coureurs s’élanceront pour 6 jours de course à travers la région suisse. Créée en 1947, l’épreuve fait partie du calendrier UCI World Tour. L’an dernier, Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) s’était imposé devant Gino Mäder (Bahrain-Victorious) et Simon Geschcke (Cofidis).

Le parcours du Tour de Romandie 2023

Prologue : Le Bouveret – Le Bouveret (6.82 km)

Un prologue de 6,82 km attend les coureurs pour ce premier jour de course. Sans aucune difficulté, les spécialistes de l’exercice en solitaire se disputeront le premier maillot de leader.

Étape 1 : Crissier – Le Sentier (170.9 km)

Malgré plusieurs difficultés à mi-parcours, les sprinters devraient avoir le dernier mot à l’issue de cette première étape.

Étape 2 : Morteau – La Chaux-de-Fonds (162.7 km)

Plusieurs scénarios pourraient avoir lieu lors de cette 2ème étape. Baroudeurs, puncheurs ou encore sprinters peuvent prétendre à la victoire d’étape.

Étape 3 : CLM / Châtel-Saint-Denis – Châtel-Saint-Denis (18.75 km)

À mi-parcours de ce contre-la-montre, les coureurs emprunteront une côte de 4,3 km à 5,7% de moyenne. Une bagarre entre les prétendants au général et les spécialistes du chrono est attendue.

Étape 4 : Sion – Thyon 2000 (161.6 km)

C’est l’étape reine de ce Tour de Romandie 2023 avec une arrivée à Thyon 2000, une ascension finale de 20,9 km à 7,6% de pente moyenne.

Étape 5 : Vufflens-la-Ville – Genève (170.8 km)

Comme lors de la première étape, les sprinters devront s’accrocher dans les ascensions à gravir à mi-parcours pour espérer jouer la victoire d’étape.

Arnaud Gérard, directeur sportif Arkéa-Samsic

« Kévin Vauquelin sera notre leader unique sur le Tour de Romandie, il bénéficiera du soutien de très bons grimpeurs, Clément Champoussin et Cristian Rodriguez. Cette épreuve propose deux chronos, un prologue et un contre-la-montre de dix-huit kilomètres, ainsi qu’une arrivée difficile le samedi, avec un col de plus de vingt kilomètres, sur lesquels il pourra s’étalonner face aux meilleurs. Ce sera un nouveau test pour Kévin, sur un format de course qui lui convient. Nous aurons également Luca Mozzato qui sera notre carte pour les étapes qui peuvent se terminer au sprint en petit comité. Il aura deux belles opportunités au cours des six jours de course qui nous attendent en Suisse ».

Les favoris du Tour de Romandie 2023

Simon Yates (Team Jayco-AlUla)

4ème de Paris-Nice, le Britannique sera l’un des favoris.









Tobias Foss (Jumbo-Visma)

Le champion du monde du contre-la-montre aura une belle carte à jouer.

Adam Yates (UAE Team Emirates)

3ème de l’UAE Tour, il sera à surveiller.

Romain Bardet (Team DSM)

L’Auvergnat tentera de jouer les premiers rôles.

Sergio Higuita (Bora-Hansrgohe)

Le grimpeur colombien tentera de faire la différence à Thyon 2000.

Kévin Vauquelin (Team Arkéa-Samsic)

Le jeune français réalise un excellent début de saison.

Matteo Jorgenson (Movistar Team)

L’Américain sera le leader de la Movistar.

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ)

Il tentera de monter en puissance avant le Giro.

Juan Ayuso (UAE Team Emirates)

3ème de la Vuelta 2022, il n’a pas encore couru cette saison.









Comment suivre le Tour de Romandie 2023 ?

La course sera diffusée sur la chaîne l’Équipe 21 et Eurosport 2.