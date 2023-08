L’équipe UAE Team Emirates vient d’annoncer la prolongation de cinq coureurs dont Brandon McNulty et Marc Soler.

Très active sur le marché des transferts depuis son ouverture le 1ᵉʳ août, UAE Team Emirates vient de prolonger cinq coureurs de son effectif. Brandon McNulty, 25 ans, a prolongé son contrat pour rester sous les couleurs émiraties jusqu’en 2027. L’Américain a rejoint les Émirats arabes unis en 2020 et a remporté plusieurs victoires importantes au cours de cette période. Marc Soler, 29 ans, a prolongé son contrat actuel jusqu’en 2025. Le Catalan continuera d’aider ses leaders sur les Grands Tours.

