Le champion de France de cyclo-cross, Clément Venturini, évoluera sous les couleurs d’Arkea-B&B Hotels dès la saison prochaine.

Après Arnaud Démare et Miles Scotson, l’équipe Arkéa-Samsic vient d’annoncer la signature de Clément Venturini, dès le 1ᵉʳ janvier 2024, en provenance d’AG2R Citroën Team. À 29 ans, le natif de Villeurbanne s’est engagé avec l’équipe bretonne, qui deviendra Arkea-B&B Hotels en 2024, et continuera le cyclo-cross. Il défendra son titre de champion de France le 14 janvier à Camors, en Bretagne.

Le champion de France 2023 de cyclo-cross sera rouge et noir la saison prochaine avec un premier rendez-vous sur nos terres bretonnes ! 👊 pic.twitter.com/DdHTLxLAoe — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) August 7, 2023

Clément Venturini :

« Emmanuel Hubert, Manager Général, a très vite montré de l’intérêt à mon égard. Il a su trouver les bons mots pour que je rejoigne en 2024 l’équipe ARKEA-B&B HOTELS. Le discours qu’il m’a tenu, le plan de carrière qu’il m’a présenté m’ont de suite séduit. Ses mots ont été les suivants : « Je sais que tu possèdes un grand potentiel. Venir chez nous va te redonner un nouvel élan ». Cela m’a démontré la grande confiance qu’il plaçait en moi. J’avais de mon côté le besoin de me relancer au sein d’une formation présentant un caractère familial. Emmanuel Hubert m’a aussi parlé très vite de cyclo-cross, ma discipline de coeur. Il souhaite que j’en fasse vraiment. Cette année en plus, le Championnat de France aura lieu en Bretagne, à Camors. J’ai donc très envie de débuter mon aventure sous les couleurs de l’équipe ARKEA-B&B HOTELS de la plus belle des manières, le 14 janvier 2024 ».

Emmanuel Hubert, manager général :

« Clément Venturini est un coureur toute saison. Il excelle en effet l’hiver dans les cyclo-cross, tant sur le plan national – en étant le leader de la discipline – qu’au niveau international. Ma volonté a toujours été de favoriser la pratique au sein de mes équipes, et j’ai le projet de développer cette discipline au sein de mes structures. Clément sera l’élément du haut de la pyramide. Cette année en plus, nous aurons l’organisation des Championnats de France à Camors, sur nos terres bretonnes. Mais je ne l’attends pas que lors de la saison hivernale. En effet, le Lyonnais est également l’un des meilleurs puncheurs-sprinteurs en France, et nous allons tout mettre en place avec lui afin qu’il retrouve rapidement le chemin de la victoire sur la route également, et sa place au sein de cette hiérarchie de coureurs ».