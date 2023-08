Le jeune grimpeur espagnol Igor Arrieta s’est engagé avec une équipe World Tour et quittera la Kern Pharma à l’issue de la saison.

À 20 ans, Igor Arrieta évoluera au sein d’une équipe World Tour dès la saison prochaine. Le grimpeur espagnol s’est engagé pour trois saisons avec UAE Team Emirates. Après la signature de Pavel Sivakov, Nils Politt et de Filippo Baroncini, l’équipe de Tadej Pogacar continue de se renforcer pour 2024. L’an dernier, à 19 ans, Arrieta s’était illustré en terminant 6ᵉ au général du Tour des Asturies et 4ᵉ de la dernière étape du Tour des Alpes.

Igor Arrieta :

« Je suis très heureux et excité de faire partie de l’équipe UAE Team Emirates pour la saison prochaine. C’est l’une des meilleures équipes au monde et être là dans ce groupe de coureurs de haut niveau avec le meilleur personnel et le meilleur équipement est quelque chose dont je suis vraiment heureux et que j’attends avec impatience. Je suis prêt à donner mon maximum pour grandir dans l’équipe dans les années à venir ».

Mauro Gianetti (Team Principal & CEO) :

« Nous sommes très heureux d’accueillir Igor dans l’équipe pour la saison prochaine. C’est un jeune coureur avec un potentiel de développement et nous sommes convaincus qu’il franchira ces étapes dans notre équipe dans les années à venir ».