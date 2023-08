Très active sur le marché des transferts, l’équipe UAE Team Emirates a recruté la jeune pépite portugaise Antonio Morgado.

L’équipe UAE continue de se renforcer. Après les arrivées de Sivakov ou encore Politt, la formation émiratie s’est attachée les services d’Antonio Morgado à partir de 2024, en provenance d’Hagens Berman Axeon. À 19 ans, il détient trois victoires à son actif jusqu’à présent cette année, dont les championnats du Portugal du contre-la-montre U23. Morgado a également connu une année prolifique en 2022 sur le circuit Junior, avec une médaille d’argent aux Championnats du monde de course sur route. Le natif de Caldas da Rainha rejoindra l’équipe dès la saison prochaine et a signé pour quatre saisons.

« J’arrive dans l’équipe avec beaucoup d’envie et d’ambition. Je suis très heureux d’avoir cette opportunité, j’en ai toujours rêvé. Les gens que je connais dans l’équipe en ont beaucoup parlé et je suis ravi d’en faire partie. Je suis prêt à travailler dur pour réaliser de grandes choses ensemble ici ».

✍️ | We are delighted to announce the signing of @morgadoisme 🇵🇹 on a four-year deal.

Bem-vindo, António!

📝 Read more: https://t.co/igYFOLpgQ7#UAETeamEmirates #WeAreUAE pic.twitter.com/zZG8SlxiV7

— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 6, 2023