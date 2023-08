Nils Politt évoluera sous les couleurs de l’équipe UAE Team Emirates à partir de la saison prochaine.

Après la signature de Pavel Sivakov, l’équipe UAE Team Emirates continue de se renforcer pour la saison prochaine. La formation vient d’annoncer l’arrivée de Nils Politt (Bora-Hansgrohe), qui a signé pour trois saisons. Le rouleur de 29 ans est l’actuel champion national allemand du contre-la-montre et a également remporté une victoire d’étape au Tour de France en 2021.

« Je suis vraiment ravi de rouler au cours des prochaines années avec UAE Team Emirates. Je pense que c’est l’une des plus grandes équipes du monde et aussi une autre étape dans ma carrière. J’espère que nous aurons beaucoup de succès ensemble et que nous obtiendrons de bons résultats ensemble, donc j’ai vraiment hâte aux 3 prochaines années ».

✍️ | We are delighted to announce the signing of @PolittNils 🇩🇪 on a three-year deal.

— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 3, 2023