L’équipe Jayco AlUla vient d’annoncer la signature de Mauro Schmid dès 2024 pour un contrat de trois ans.

Mauro Schmid (Soudal Quick-Step) évoluera sous les couleurs de l’équipe Jayco-AlUla dès la saison prochaine. Le coureur suisse a signé pour trois saisons au sein de l’équipe australienne. À 23 ans, il possède déjà un beau palmarès avec une victoire d’étape sur Giro d’Italia en 2021, ainsi que des victoires au général sur le Tour de Belgique et la Coppi e Bartali. Excellent puncheur-grimpeur, Mauro Schmit, sera l’un des leaders de la Jayco-AlUla, aux côtés de Simon Yates et Eddie Dunbar.

✍️ NEW RIDER ✍️ 🇨🇭 𝗠𝗔𝗨𝗥𝗢 𝗦𝗖𝗛𝗠𝗜𝗗 🇨🇭 Join us in welcoming @mauro_schmid to the GreenEDGE Cycling family 🤝 — Team Jayco AlUla (@GreenEDGEteam) August 2, 2023

Mauro Schmid :

« J’ai toujours beaucoup aimé le style de course de l’équipe, et je pense que cela correspond aussi beaucoup à mon style de course. J’espère apporter un bon esprit et de l’expérience à l’équipe, et je veux continuer à me développer à l’avenir et je sais que l’équipe Jayco AlUla est le bon endroit pour moi pour le faire. Je me considère comme un polyvalent, je suis bon dans les montées courtes et percutantes et je peux aussi très bien sprinter et j’essaierai d’aider l’équipe Jayco AlUla à gagner autant de courses que possible dans les prochaines années. »

Brent Copeland – Directeur général de l’équipe Jayco AlUla :

«Mauro est un gagnant, nous avons déjà vu à un jeune âge qu’il était capable de gagner des courses et d’être compétitif dans les courses de classement les plus élevées. Cela renforce définitivement l’équipe dans le domaine que nous recherchions ».