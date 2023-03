Belle journée pour la Soudal Quick-Step lors de la 5ème et dernière étape de la Settimana Coppi e Bartali. Rémi Cavagna a remporté le contre-la-montre final tandis que Mauro Schimd s’est adjugé le classement général de l’épreuve. Après avoir remporté la première étape, Cavagna signe un deuxième succès en Italie. Au terme des 18,6 kilomètres du chrono, il devance Michael Hepburn (Team Jayco-AlUla) et Ben Healy (EF Education-EasyPost). 8ème de l’étape à 41″, Mauro Schmid remporte le classement général de la Settimana Coppi e Bartali 2023. Sur le podium final, il devance les coureurs d’EF Education-EasyPost, James Shaw et Ben Healy.

Le classement de la 5ème étape de la Settimana Coppi e Bartali