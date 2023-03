La Semaine Internationale Coppi & Bartali s’est poursuivie aujourd’hui avec une deuxième étape de 172 km qui comportait trois ascensions du Roncofreddo et qui s’est terminée à Longiano après une montée difficile de 900 mètres à plus de 10 % de moyenne. Au sommet du Mur du Belvédère, l’Américain Sean Quinn (EF Education-EasyPost) a remporté la victoire après avoir vaincu un groupe de sept coureurs qui s’est disputé la fin de la course.



L’échappée du jour était composée de cinq coureurs : Florian Lipowitz (BORA-hansgrohe), James Fouché (Bolton Equities Black Spoke), Veljko Stojnic, Marco Murgano (Team Corratec) et Emanuele Ansaloni (Team Technipes #inEmiliaRomagna). En entrant dans le circuit final de Longiano, Lipowitz et Stojnic étaient les deux coureurs du groupe de tête. Sous la pression de la Soudal Quick-Step, l’écart s’est réduit et les deux coureurs ont été rattrapés par un peloton de trente coureurs.

James Shaw, (EF Education-EasyPost), Mauro Schmid (Soudal Quick-Step), Thomas Gloag (Jumbo-Visma), Gianluca Brambilla et Walter Calzoni (Q36.5 Pro Cycling Team) se sont échappés du peloton dans les montées du dernier tour. Les sept coureurs ont pris de l’avance, mais à cinq kilomètres de l’arrivée, ils avaient toujours une avance de plus de 40 secondes. Brambilla est passé à l’attaque, mais s’est fait rattraper avant l’arrivée. Sean Quinn a fini en tête, suivi de près par Mauro Schmid et Walter Calzoni.

Classement de la Semattina Coppi e Bartali

Au général, Mauro Schmid (Soudal Quick-Step) prend le pouvoir aux dépens de son coéquipier Rémi Cavagna, qui a fini à la 40ème place. Schmid est suivi de Sean Quinn et Walter Calzoni.