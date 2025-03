Ben Tulett (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce vendredi, la 4ᵉ étape de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2025. Après avoir fait la différence dans le final, le Britannique s’est imposé en solitaire à Brisighella. Il devance Igor Arrieta (UAE Team Emirates – XRG) et Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling Team). Ben Tulett décroche sa première victoire depuis mai 2023 et s’empare de la tête du classement général.

BOOM! Ben Tulett wins the fourth stage of #CoppieBartali and takes the leaders jersey with one stage to go!https://t.co/Ww8BwHnvGo pic.twitter.com/zBy17XOQ6L

— Eemeli (@LosBrolin) March 28, 2025