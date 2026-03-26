Filippo D’Aiuto (General Store – Essegibi – F.Lli Curia) a remporté, ce jeudi, la 2ème étape de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026. Alors que les échappés venaient d’être repris, l’Italien a attaqué dans environ 8 km de l’arrivée, D’Aiuto lance une attaque décisive, creusant un écart de 22 secondes à 3 km de l’arrivée et parvenant à s’imposer, remportant ainsi sa première victoire professionnelle. Il devance Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) et Tommaso Bessega (Team Polti VisitMalta). À 24 ans, D’Aiuto s’empare de la tête du classement général, 09″ devant Axel Laurance (Ineos Grenadiers).
SURPRISE! 🇮🇹 Filippo D’Aiuto wins 🇮🇹 Coppi e Bartali stage 2
The Italian racing for General Store-Essegibi-F Lli Curia caused a big upset, winning by 5 seconds ahead of the chasing peloton led home by Matteo Moschetti
Results 📰 https://t.co/Fcm92yBVqe
📸 Cor Vos pic.twitter.com/0KfMgWNv1C
— Domestique (@Domestique___) March 26, 2026
Le classement de la 2ème étape de la Settimana Coppi e Bartali 2026
- Filippo D’Aiuto
- Matteo Moschetti
- Tommaso Bessega
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