Axel Laurance (Ineos Grenadiers) a remporté, ce mercredi, la 1ère étape de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Au terme des 161,1 km de course disputés entre Barbaresco et Barolo, le Français s’est imposé en puncheur. Il devance Mauro Schmid (Jayco-AlUla) et Diego Ulissi (XDS Astana Team). Vainqueur de la dernière étape du Tour de la Provence, Axel Laurance décroche sa deuxième victoire de la saison et s’empare de la tête du classement général.

Le classement de la 1ère étape de la Settimana Coppi e Bartali 2026
  1. Axel Laurance
  2. Mauro Schmid
  3. Diego Ulissi

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Crédit : Ineos Grenadiers