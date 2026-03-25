Axel Laurance (Ineos Grenadiers) a remporté, ce mercredi, la 1ère étape de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Au terme des 161,1 km de course disputés entre Barbaresco et Barolo, le Français s’est imposé en puncheur. Il devance Mauro Schmid (Jayco-AlUla) et Diego Ulissi (XDS Astana Team). Vainqueur de la dernière étape du Tour de la Provence, Axel Laurance décroche sa deuxième victoire de la saison et s’empare de la tête du classement général.

Le replay de la victoire d’Axel Laurance (Ineos Grenadiers) sur la 1re étape de la Semaine Internationale #CoppieBartali ! Le Français (24 ans) a dominé Mauro Schmid (Jayco-AlUla) et Diego Ulissi (XDS-Astana) pour son 2e succès de la saison. 📹Lega Ciclismo Professionistico pic.twitter.com/zIbJltcsr2 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) March 25, 2026

Le classement de la 1ère étape de la Settimana Coppi e Bartali 2026

Axel Laurance Mauro Schmid Diego Ulissi

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