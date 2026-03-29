Mauro Schmid (Jayco AlUla) a remport, ce dimanche, la 5ème étape de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026. Dans la dernières acsension du jour, Mauro Schmid et son coéquipier Alan Hatherly s’isolent en tête de course. Le leader de la course, Axel Laurance (Ineos Grenadiers) parvient à revenir sur les deux concurrents de la Jayco-AlUla. Mauro Schmid s’impose au sprint devant Axel Laurance et renverse le classement général, au jeu des bonifications. Sur le podium final, il devance Axel Laurance pour deux secondes.

Le classement de la 5ème étape de la Settimana Coppi e Bartali 2026
  1. Mauro Schmid
  2. Axel Laurance
  3. Alan Hatherly

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Crédit : GreenEDGE Cycling