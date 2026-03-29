Mauro Schmid (Jayco AlUla) a remport, ce dimanche, la 5ème étape de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026. Dans la dernières acsension du jour, Mauro Schmid et son coéquipier Alan Hatherly s’isolent en tête de course. Le leader de la course, Axel Laurance (Ineos Grenadiers) parvient à revenir sur les deux concurrents de la Jayco-AlUla. Mauro Schmid s’impose au sprint devant Axel Laurance et renverse le classement général, au jeu des bonifications. Sur le podium final, il devance Axel Laurance pour deux secondes.
🏁 FINISH
MAUROOOOOOOOOO!
Schmid wins the final stage! 🏆
RESULT: 1️⃣st
🇮🇹 #CoppiBartali pic.twitter.com/mmX944Re6c
— GreenEDGE Cycling (@GreenEDGEteam) March 29, 2026
Le classement de la 5ème étape de la Settimana Coppi e Bartali 2026
- Mauro Schmid
- Axel Laurance
- Alan Hatherly
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