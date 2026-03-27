Tommaso Dati (Team UKYO) a remporté, ce vendredi, la 3ème étape de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026. Au terme des 175,5 km de course disputés entre Erbusco et Iseo. À 23 ans, l’Italien a décroche sa première victoire ches les professionnels en s’imposant au sprint devant Mauro Schmid (Jayco-AlUla), qui prend la la tête du classement général et Diego Ulissi (XDS Astana Team).
Team Ukyo has done it again: after Garibbo in Sardegna, today it was Tommaso Dati who won stage 3 of Settimana Coppi e Bartali, his first pro victory. 👏🇮🇹 Mauro Schmid finished again 2nd and he’s the new race leader.#CoppieBartali pic.twitter.com/Rqo36YJxEu
— Mihai Simion (@faustocoppi60) March 27, 2026
Le classement de la 3ème étape de la Settimana Coppi e Bartali 2026
- Tommaso Dati
- Mauro Schmid
- Diego Ulissi
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