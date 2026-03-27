Tommaso Dati (Team UKYO) a remporté, ce vendredi, la 3ème étape de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026. Au terme des 175,5 km de course disputés entre Erbusco et Iseo. À 23 ans, l’Italien a décroche sa première victoire ches les professionnels en s’imposant au sprint devant Mauro Schmid (Jayco-AlUla), qui prend la la tête du classement général et Diego Ulissi (XDS Astana Team).

Le classement de la 3ème étape de la Settimana Coppi e Bartali 2026
  1. Tommaso Dati
  2. Mauro Schmid
  3. Diego Ulissi

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Crédit : Settimana Internazionale Coppi e Bartali