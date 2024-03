Jenno Berckmoes (Lotto Dstny) a remporté, ce samedi, la 5ᵉ étape de la Settimana Coppi e Bartali. Pour ce dernier jour de course, le coureur belge s’est imposé au sprint sur le vélodrome de Forlì. Il devance les jeunes Lukas Nerurkar (EF Education-EasyPost) et Davide De Pretto (Team Jayco AlUla). Vainqueur de la 3ᵉ étape, Koen Bouwman (Team Visma | Lease a Bike) remporte le classement général de cette 39ᵉ édition de la Settimana Coppi e Bartali devant Archie Ryan (EF Education-EasyPost) et Diego Ulissi (UAE Team Emirates).

