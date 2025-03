Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce samedi, la 5ᵉ étape de la Settimana Coppi e Bartali 2025. Au terme de ce dernier jour de course, l’Australien s’est imposé en solitaire pour la deuxième fois de la semaine. Il devance Davide Donati (Red Bull Bora-Hansgrohe Rookies) et Alexey Lutsenko (Israel – Premier Tech). Vainqueur de la 4ᵉ étape, Ben Tulett (Visma | Lease a Bike) remporte le classement général de la Settimana Coppi e Bartali 2025 devant Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling Team) et Igor Arrieta (UAE Team Emirates – XRG).

Le classement de la 5ᵉ étape de la Settimana Coppi e Bartali 2025

Jay Vine Davide Donati Alexey Lutsenko

