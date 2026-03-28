Axel Laurance (Ineos Grenadiers) a remporté, ce samedi, la 4ème étape de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026. Déjà vainqueur de la première étape, le Français a décroché sa deuxième victoire de la semaine en s’imposant au sprint devant Mauro Schmid (Jayco-AlUla) et Riccardo Lorello (S.C. Padovani Polo Cherry Bank). Axel Laurance reprend la tête du classement général avant la dernière étape ce dimanche.
Le classement de la 4ème étape de la Settimana Coppi e Bartali 2026
- Axel Laurance
- Mauro Schmid
- Riccardo Lorello
Results powered by FirstCycling.com