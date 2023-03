Le Français Rémi Cavagna, membre de l’équipe Soudal – Quick Step, a brillé lors de la première étape de la Settimana Coppi e Bartali en s’adjugeant la victoire. Il a réussi à s’extirper du peloton et à rattraper l’échappée composée de cinq coureurs, à 42 kilomètres de l’arrivée.

La course, qui avait lieu à Riccione en Emilie-Romagne, était difficile et comprenait la montée de Mondaino deux fois (3,3 km à 7,8 %) et une double montée de Montescudo (6,6 km à 3,7 %). Rémi Cavagna a su relever le défi et n’a été suivi que par Lennert Teugels. Il a finalement réussi à s’imposer en solitaire, obtenant ainsi une victoire bien méritée.

Malgré l’avance réduisant progressivement avec le peloton, Rémi Cavagna a franchi la ligne d’arrivée en première position. Il a ainsi remporté la première étape de la Settimana Coppi e Bartali devant Mauro Schmid (Soudal – Quick-Step) et Rick Pluimers (Tudor). Le Français est désormais leader du classement général avec 32 secondes d’avance sur ses plus proches poursuivants.