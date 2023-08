Très active en ce début de mercato, l’équipe UAE Team Emirates vient d’annoncer la signature de Filippo Baroncini, champion du monde Espoirs en 2021.

Après Nils Politt et Pavel Sivakov, l’équipe UAE Team Emirates continue de se renforcer. Filippo Baroncini rejoindra la formation émiratie dès 2024. Le coureur italien de 22 ans a signé pour deux saisons. En 2021, il était devenu champion du monde Espoirs de la course-en-ligne devant Biniam Girmay. Baroncini sort de deux saisons plutôt discrètes en World Tour au sein de l’équipe Trek-Segafredo.

Filippo Baroncini :

« Les UAE sont la première équipe au monde dans le classement UCI et pour l’être, cela nécessite d’avoir une mentalité de gagnant et de grandes ambitions et caractéristiques qui me reflètent en tant que coureur, donc je ferai de mon mieux pour rendre leur confiance ».

Mauro Gianetti (Team Principal & CEO) :

« Baroncini a montré une progression régulière au cours des dernières années et en tant qu’ancien champion du monde, nous pouvons voir immédiatement le genre de talent qu’il a. Nous espérons qu’il pourra continuer à montrer plus de ce qu’il a à offrir avec nous au cours des prochaines saisons ».