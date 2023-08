Après l’annonce du départ de Démare, Scotson et Storer, la Groupama-FDJ vient d’officialiser l’arrivée de trois coureurs en 2024.

Alors que l’équipe vient de perdre Arnaud Démare, la Groupama-FDJ vient d’annoncer ce mardi, la signature de trois nouveaux coureurs pour la saison prochaine. Clément Russo (Team Arkéa-Samsic), Rémy Rochas (Cofidis) et Sven Erik Bystrøm (Intermarché – Circus – Wanty) ont signé pour deux saisons au sein de la formation française. Les deux Français et le Norvégien seront là pour épauler les leaders, aussi bien sur les Grands Tours que sur les Classiques.

Marc Madiot :

« Pour être très simple, ce sont des coureurs solides et réguliers pour tenir un rôle d’équipiers auprès de nos leaders au plus haut niveau, dans différents registres, pour les Classiques et les Grands Tours notamment. Dans le cyclisme moderne, ça court devant et groupé, donc on voulait des coureurs capables de rouler aux avant-postes du peloton, frotter, ou bien des coureurs qui passent bien les bosses et peuvent être présents dans les ascensions d’une étape de montagne. C’était notre objectif, tout en tenant compte des départs qu’on peut connaître dans l’équipe ».