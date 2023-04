Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa) a remporté, ce dimanche, le Tour des Asturies 2023. Pelayo Sanchez (Burgos-BH) s’est lui imposé lors de la dernière étape. Dernier rescappé de l’échappée, le coureur espagnol a résisté au retour du groupe des favoris et s’est imposé en solitaire dans les rues d’Oviedo. Il devance Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) et Steff Cras (Team TotalEnergies). Vainqueur de l’étape reine hier, Lorenzo Fortunato s’adjuge le classement général du Tour des Asturies. Sur le podium final, il devance les deux coureurs de la Movistar, Einer Rubio et Ivan Sosa.

La réaction de Lorenzo Fortunato

« Je suis très heureux d‘avoir pu confirmer la victoire au classement général. L‘équipe a très bien fonctionné, donc il n‘y a pas eu de revers, puis j‘ai défendu le maillot quand les favoris ont attaqué dans la dernière partie. Je suis vraiment heureux. Aujourd’hui, j’attends avec impatience le Giro d’Italia, où je suis sûr que nous nous débrouillerons très bien ».

Le classement de la 3ème étape du Tour des Asturies