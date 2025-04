Marc Soler (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce dimanche, la 4ᵉ étape du Tour des Asturies 2025. Au terme de ce dernier jour de course, L’Espagnol s’est imposé en solitaire, maillot bleu de leader sur les épaules. Il devance Mattéo Vercher (TotalEnergies) et Alexis Guérin (Anicolor – Tien21). Marc Soler remporte le classement général de ce Tour des Asturies 2025. Sur le podium final, il devance Txomin Juaristi (Euskaltel – Euskadi) et Alexis Guérin.

Le classement de la 4ᵉ étape du Tour des Asturies 2025

Marc Soler Mattéo Vercher Alexis Guérin

