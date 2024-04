Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates) a remporté, ce dimanche, la 3ᵉ étape du Tour des Asturies. Dans l’ultime ascension de ce dernier jour de course, un groupe de favoris composé d’une quinzaine de coureurs bascule en tête au sommet. C’est Finn Fisher-Black qui s’impose au sprint devant son coéquipier et leader Isaac Del Toro, qui remporte le classement général. Jordan Jegat (Team TotalEnergies) complète le podium. À 20 ans, Del Toro s’offre le classement général de cette 66ᵉ édition du Tour des Asturies devant son coéquipier Rafal Majka et Eric Antonio Fagundez (Burgos-BH).

🥇 Isaac del Toro ganador de la Vuelta Ciclista Asturias 2024👏🏻👏🏻 🥇Finn Fisher-Blackgana la tercera etapa de #LaVueltina con meta en Oviedo 👏🏻👏🏻@TeamEmiratesUAE pic.twitter.com/PRuLux8Xw0 — Vuelta Asturias (@vueltasturias) April 28, 2024

Le classement de la 3ᵉ étape du Tour des Asturies

Finn Fisher-Black Isaac Del Toro Jordan Jegat

