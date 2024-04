Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) a remporté, ce vendredi, la 1ʳᵉ étape du Tour des Asturies. Le Mexicain a placé son attaque décisive à 5 kilomètres de l’arrivée et s’est imposé en solitaire dans les rues de Pola de Lena. Il devance son coéquipier Rafal Majka et Eric Fagundez (Burgos-BH). À 20 ans et quelques jours après avoir prolongé son contrat, Isaac Del Toro décroche sa deuxième victoire chez les professionnels et s’empare du premier maillot de leader de ce Tour des Asturies.

🥇 Isaac del Toro gana la primera etapa de #LaVueltina con meta en Pola de Lena 👏🏻👏🏻@TeamEmiratesUAE pic.twitter.com/gjYZEo7vS5 — Vuelta Asturias (@vueltasturias) April 26, 2024

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour des Asturies

Isaac Del Toro Rafal Majka Eric Fagundez

Results powered by FirstCycling.com