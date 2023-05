Ben Tulett (Ineos Grenadiers) a remporté, ce vendredi soir, le prologue du Tour de Norvège. Le Britannique s’est montré le plus rapide au terme des 7,4 kilomètres du parcours et en haut du Mount Floyen. Il devance d’une petite seconde son coéquipier Magnus Sheffield. Attila Valter (Jumbo-Visma) prend la troisième place de ce prologue à 20″. Tulett signe sa deuxième victoire chez les professionnels et s’empare de la tête du classement général de ce Tour de Norvège 2023.

