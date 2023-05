Thibau Nys (Trek-Segafredo) a remporté, ce dimanche, la 2ème étape du Tour de Norvège. Le jeune puncheur belge s’est imposé au sprint en haut de la côte finale à Stavanger. Il devance Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck) et le leader de la course Ben Tulett (Ineos Grenadiers). À 20 ans, Thibau Nys signe sa première victoire chez les professionnels. Ben Tulett conserve la tête du classement général, 5″ devant Magnus Sheffield et 23″ devant Thibaut Nys, qui grimpe à la 3ème place du classement général à la veille de la dernière étape.

La vidéo de l’arrivée

LIKE A ROCKET🚀 Watch the last 150m of the powerful punch by @thibau_nys4🇧🇪 @TrekSegafredo#tourofnorway 🇳🇴 pic.twitter.com/d0abrSTvFG — Tour of Norway (@tourofnorway) May 28, 2023

Le classement de la 2ème étape du Tour de Norvège