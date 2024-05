« Cela n’a pas toujours été facile de rester à l’écart, mais heureusement, je peux à nouveau regarder vers l’avenir. J’ai hâte de pouvoir à nouveau épingler un dossard. J’ai pu m’entraîner de plus en plus ces dernières semaines, mais c’est toujours différent de la course. Mon objectif principal est donc de me tester et de voir comment je me comporte dans une course, sans aucune attente. Nous avançons étape par étape. Cela s’est avéré être le meilleur moyen de récupérer. »