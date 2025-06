Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce dimanche, la 4ᵉ étape du Tour de Norvège 2025. Alors que l’échappée a été reprise à 2 kilomètres de l’arrivée, le Britannique s’est imposé au sprint juste devant Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) et Tobias Lund Andresen (Picnic PostNL). Brennan décroche sa deuxième victoire d’étape de la semaine et remporte le classement général de ce Tour de Norvège 2025, devant Victor Langelotti (Ineos Grenadiers) et Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG). Le Britannique de 19 ans totalise déjà huit victoires en 2025, lui qui dispute sa première saison chez les professionnels !

Le classement de la 4ᵉ étape du Tour de Norvège 2025

Matthew Brennan Alexander Kristoff Tobias Lund Andresen

