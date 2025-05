Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce vendredi, la 2ᵉ étape du Tour de Norvège 2025. Au pied de la montée finale de Oltedal (1,1 km à 6,8 %), Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG) accélère, mais se fait reprendre à 300 mètres de la ligne par le groupe des favoris. Matthew Brennan fait parler son explosivité et s’impose au bout de l’effort. Le Britannique devance Maxim Van Gils (Red Bull Bora-Hansgrohe), décroche sa sixième victoire de la saison et s’empare de la tête du classement général. Victor Langelotti (Ineos Grenadiers) complète le podium de l’étape.

