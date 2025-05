Storm Ingebrigtsen (Team Coop – Repsol) a remporté, ce jeudi, la 1ʳᵉ étape du Tour de Norvège 2025. Pour ce premier jour de course, les coureurs ont eu le droit à des conditions météo délicates avec de la pluie, du vent et donc des bordures. Dans le final, l’échappée fait de la résistance et Storm Ingebrigtsen se débarrasse de ses compagnons à 2,5 kilomètres de l’arrivée. Le Norvégien de 20 ans résiste au retour des sprinters et s’impose. Il devance Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) et Tibor Del Grosso (Alpecin-Deceuninck) Victime d’une chute, le tenant du titre, Axel Laurance (Ineos Grenadiers) a abandonné la course.

BOOOOM! He made it!! Storm Ingebrigtsen wins the first stage of Tour of Norway and takes his first ever pro win! That was amazing 🔥 #ToN2025https://t.co/nIMtRD63fC pic.twitter.com/bwvNzR81Tl — Eemeli (@LosBrolin) May 29, 2025

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour de Norvège 2025

Storm Ingebrigtsen Matthew Brennan Tibor Del Grosso

