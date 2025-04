Tibor Del Grosso (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce lundi, la 2ᵉ étape du Tour de Turquie 2025. Au terme d’une étape vallonnée, le Néerlandais a réglé un peloton composé d’une soixantaine de coureurs au sprint en en bosse. Il devance Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) et Lander Loockx (Unibet Tietema Rockets). À 21 ans, Del Grosso décroche sa première victoire chez les professionnels après un très bon début de saison et s’empare de la tête du classement général.

There it is! Tibor Del Grosso takes his first win as a professional! 🔥 #TourofTurkiye https://t.co/eaMQspfHae pic.twitter.com/BmISY8SYeo

