Tobias Lund Andresen (Team dsm-firmenich PostNL) a remporté, ce samedi, la 7ᵉ étape du Tour de Turquie. Le Danois s’est de nouveau imposé au sprint devant Timothy Dupont (Tarteletto – Isorex) et Manuel Peñalver (Team Polti Kometa). Alors qu’il n’avait jamais gagné chez les professionnels, Tobias Lund Andresen lève les bras pour la troisième fois de la semaine. Frank van den Broek (Team dsm-firmenich PostNL) conserve la tête du classement général.



🇹🇷 Tobias Lund Andresen'den hat-trick, Team dsm-firmenich PostNL'den beşinci zafer! 🥇🥇🥇+🥇🥇🥇🥇🥇

🇬🇧 Hat-trick from Tobia Lund Andresen and 5th from Team dsm-firmenich PostNL! 🥇🥇🥇+🥇🥇🥇🥇🥇#TUR2024 #touroftürkiye pic.twitter.com/bSEG7Z1UR8

— Tour of Türkiye (@tourofturkiye) April 27, 2024