La 8ᵉ étape du Tour de Turquie n’aura pas été à son terme. Disputée autour d’Istanbul, cette dernière étape a été neutralisée par les organisateurs en raison des mauvaises conditions météo pluvieuses, rendant les routes glissantes. Le peloton a donc franchi la ligne d’arrivée groupée, avec les maillots distinctifs en première ligne. Vainqueur de l’étape reine ce vendredi, Frank van den Broek (Team dsm-firmenich PostNL) remporte le classement général de cette 59ᵉ édition du Tour de Turquie devant Merhawi Kudus (Terengganu Cycling Team) et Paul Double (Team Polti Kometa).

🇹🇷 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun noktalandığı an! Dört lider mayo, finişten beraber geçtiler ve 8 günlük macera sona erdi! 🏁

🇬🇧 The moment that 59th Presidential Cycling Tour of Türkiye completed! Four leader jerseys crossed the finish line together and we… pic.twitter.com/L1v4g6L5Mt

— Tour of Türkiye (@tourofturkiye) April 28, 2024