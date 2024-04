Frank van den Broek (Team dsm-firmenich PostNL) a remporté, ce vendredi, la 6ᵉ étape du Tour de Turquie. Au sommet de l’ascension finale de Manisa (Spil Dagli), le Néerlandais s’est imposé au sprint devant Merhawi Kudus (Terengganu Cycling Team) et Paul Double (Polti-Kometa). À 23 ans, van den Broek décroche sa deuxième victoire chez les professionnels, la quatrième pour son équipe Team dsm-firmenich PostNL sur ce Tour de Turquie, et prend les commandes du classement général.

🇹🇷 Kraliçe etapta genel klasmanın yeni kralı Team dsm-firmenich PostNL'den Frank van den Broek! 👑🥇

🇬🇧 New king of the GC after the queen stage is Team dsm-firmenich PostNL's Frank van den Broek!👑🥇#TUR2024 #touroftürkiye pic.twitter.com/eKRZ3CxqZE

— Tour of Türkiye (@tourofturkiye) April 26, 2024