« Gagner est toujours spécial. Au début de la saison, on aime toujours gagner, mais je pense que nous étions proches et que nous travaillions très bien en groupe et savions que cela viendrait. Tout le monde m’a vraiment bien aidé tout au long de l’étape aujourd’hui et nous avons réussi à rester ensemble dans ce final mouvementé, notamment Bram et Tobias qui m’ont beaucoup aidé. Les gars se donnent toujours à 100 %, donc je suis vraiment heureux de remporter la première victoire avec l’équipe. J’ai fait un bon camp d’entraînement récemment et je sens que les jambes s’améliorent et que le sprint s’améliore, donc c’est agréable de gagner ici. Nous y retournerons dans les prochains jours et essaierons d’en faire plus ».