Matteo Malucelli (XDS Astana Team) a remporté, ce dimanche, la 8ᵉ étape du Tour de Turquie 2025. Au terme de ce dernier jour de course, l’Italien s’est imposé au sprint devant Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) et Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta). Wout Poels (XDS Astana Team) remporte le classement général devant son coéquipier Harold Martin Lopez, vainqueurs d’une étape chacun. L’équipe kazakhe repart donc de Turquie avec quatre victoires d’étape et de précieux points UCI. Juan Guillermo Martinez (Team Picnic PostNL) complète le podium final.

Matteo Malucelli’nin İzmir’de Bostanlı İskelesi önünde zafere ulaştığı an. The moment that Matteo Malucelli got stage win in İzmir, Bostanlı Pier. #TUR2025 pic.twitter.com/gtEMXBUgNB — Tour of Türkiye (@tourofturkiye) May 4, 2025

Le classement de la 8ᵉ étape du Tour de Turquie 2025

Matteo Malucelli Alexander Kristoff Giovanni Lonardi

