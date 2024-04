Giovanni Lonardi (Polti-Kometa) a remporté, ce mardi, la 3ᵉ étape du Tour de Turquie. Au terme d’un sprint houleux, Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe) a pris le meilleur sur Giovanni Lonardi, mais le Néerlandais a été déclassé quelques minutes plus tard après avoir changé de ligne pendant son sprint. C’est finalement Giovanni Lonardi qui s’impose sur cette 3ᵉ étape, devant Enrico Zanoncello (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) et Max Kanter (Astana Qazaqstan Team). L’Italien fait coup double et s’empare de la tête du classement général de ce Tour de Turquie.

🇹🇷 Yeşil mayo Giovanni Lonardi, Danny van Poppel'in sprintten diskalifiye edilmesiyle sprint klasmanındaki liderliğini etap galibiyetiyle taçlandırmış oldu. 🥇 🇬🇧 Green jersey holder Giovanni Lonardi, claimed his points classification leadership with a stage win after Danny van… pic.twitter.com/a22cZmu5R4 — Tour of Türkiye (@tourofturkiye) April 23, 2024

Le classement de la 3ᵉ étape du Tour de Turquie