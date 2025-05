Le Tour de Norvège 2025 a lieu du 29 mai au 1er juin. Axel Laurance, Matthew Brennan, Maxim Van Gils,… Voici le parcours et les favoris.

La 14ᵉ édition du Tour de Norvège débute ce jeudi 29 mai. Les coureurs s’élanceront pour quatre étapes vallonnées. Créée en 2011, cette course est inscrite au calendrier UCI ProSeries et rapporte 200 points UCI au vainqueur. L’an dernier, Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck) avait remporté le classement général devant Bart Lemmen (Visma | Lease a Bike) et Adne Holter (Uno-X Mobility). Désormais sous les couleurs d’Ineos Grenadiers, Axel Laurance tentera de conserver sa victoire face à Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) ou Maxim Van Gils (Red Bull Bora-Hansgrohe) notamment.

Le palmarès du Tour de Norvège

Le parcours du Tour de Norvège 2025

1ʳᵉ étape : Solakrossen → Solakrossen (179 km)

2ᵉ étape : Egersund → Oltedal (208 km)

3ᵉ étape : Jørpeland → Heja (142 km)

4ᵉ étape : Stavanger → Stavanger (130 km)

Les favoris du Tour de Norvège 2025





Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG) ★★★★





Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) ★★★





Maxim Van Gils (Red Bull Bora-Hansgrohe) ★★★





Axel Laurance (Ineos Grenadiers) ★★





Alessandro Covi (UAE Team Emirates – XRG) ★★





Tibor Del Grosso (Alpecin-Deceuninck) ★★













Kevin Vermaerke (Team Picnic PostNL) ★





Adne Holter (Uno-X Mobility) ★





Comment suivre le Tour de Norvège 2025 à la TV ?

Le Tour de Norvège sera diffusé en direct sur Eurosport Max.