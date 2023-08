Comme l’an dernier, les coureurs de l’équipe Arkéa-Samsic porteront un maillot spécial « La route se partage » lors de La Vuelta 2023.

Pour éviter toute confusion avec le maillot rouge de leader, l’équipe Arkéa-Samsic troque le rouge pour le jaune fluo. Comment en 2022, les coureurs de la formation bretonne disputeront la Vuelta avec un maillot jaune fluo version Triskell. L’objectif : appuyer le message de « La route se partage » porté par la Sécurité Routière.

Emmanuel Hubert, manager général de l’équipe Arkéa-Samsic

« La sécurité routière et le partage des voies de circulations entre automobilistes et cyclistes est un sujet majeur de notre société. Nous sommes fiers, nous équipe cycliste professionnelle, Arkéa-Samsic, de porter ces maillots jaune fluo très identifiables, signes de visibilité sur la route et qui corroborent le message de « La route se partage », « je double, je m’écarte, 1 mètre 50″, de nouveau à l’occasion des trois semaines de la Vuelta a España, théâtre parfait d’une exposition internationale pour un sujet important: le respect de la santé de tous les pratiquants de cyclisme. Qu’ils soient usagers de la route que ce soit pour aller au travail en utilisant ce mode de déplacement doux, ou adeptes simplement de ce moyen de locomotion pour aller se balader en mode loisir, ou comme nous des compétiteurs. »