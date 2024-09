Eddie Dunbar (Jayco-AlUla) a remporté, ce samedi, la 20ᵉ étape de La Vuelta. À 30 kilomètres de l’arrivée, Pavel Sivakov (UAE Team Emirates) anticipe dans le groupe des favoris et aborde l’ascension finale du Picon Blanco avec moins d’une minute d’avance. Mais derrière, ça accélère avec Eddie Dunbar qui profite d’un moment de répit pour accélérer. Malgré plusieurs attaques derrière, dont celle de David Gaudu (Groupama-FDJ), l’Irlandais résiste et s’impose au sommet du Picon Blanco. Il devance Enric Mas (Movistar Team) et Primoz Roglic (Red Bul Bora-Hanshrohe), qui conforte son maillot rouge, 2:02″ devant Ben O’Connor (Décathlon AG2R La Mondiale) avant le CLM final demain.

L’étape reine de #LaVuelta24 pour Eddie Dunbar ! L’Irlandais de la Jayco AlUla s’impose au sommet du Picon Blanco devant Enric Mas et Primoz Roglic, solide maillot rouge #LesRP pic.twitter.com/iwGyQoq7hn — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 7, 2024

Le classement de la 20ᵉ étape de La Vuelta

Eddie Dunbar Enric Mas Primoz Roglic

