Contraint à l’abandon suite à une chute sur la 16ᵉ étape de La Vuelta, Wout van Aert est touché au genou, mais ne souffre d’aucune fracture.

Wout van Aert n’a subi aucune fracture suite à sa chute sur la 16ᵉ étape de La Vuelta. Le triple vainqueur d’étape, porteur du maillot vert et en tête du classement de la montagne, a dû abandonner en raison d’une grave douleur au genou causée par une blessure profonde. Cette blessure nécessite des soins intensifs. Le Belge retournera en Belgique pour poursuivre sa convalescence, précise la formation Visma | Lease a Bike. Wout van Aert doit prendre le départ de la course en ligne des championnats d’Europe le 15 septembre en Belgique, avant les championnats du monde, deux semaines plus tard en Suisse.