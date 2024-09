Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma) a remporté, ce dimanche, la 15ᵉ étape de La Vuelta. Présent dans l’échappée, l’Espagnol s’est imposé au sommet du Cuitu Negru et ses terribles pourcentages devant Aleksandr Vlasov (Red Bull Bora-Hanshgrohe) et Pavel Sivakov (UAE Teamm Emirates). L’Espagnol décroche sa deuxième victoire sur cette Vuelta. Parfaitement lancé par Florian Lipowitz, Primož Roglič (Red Bull Bora-Hansgrohe) a fait la différence dans les plus forts pourcentages, mais Enric Mas (Movistar Team) est parvenu à revenir. Au terme d’une belle montée, Ben O’Connor (Décathlon AG2R La Mondiale) conserve le maillot rouge, 43″ devant Roglic.

𝙇𝙀𝙂𝙀𝙉𝘿𝘼𝙍𝙄𝙊

É𝙋𝙄𝘾𝙊 🌟Una etapa para guardar en la retina de por vida Aparece entre la niebla DON PABLO CASTRILLO para volver a ganar en #LaVuelta24 con una ascensión final al Cuitu Negru incontestable En DIRECTO: https://t.co/i62qDu7aQ7 pic.twitter.com/cAqY3JGPCP — Teledeporte (@teledeporte) September 1, 2024

Le classement de la 15ᵉ étape de La Vuelta

Pablo Castrillo Aleksandr Vlasov Pavel Sivakov

