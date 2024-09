Après 2019, 2020, et 2021, Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe) remporte la Vuelta pour la quatrième fois de sa carrière.

Primoz Roglic vient de remporter La Vuelta 2024. Au terme des trois semaines de course, le Slovène s’est imposé à trois reprises. Alors qu’il avait cédé le maillot rouge volontairement à Ben O’Connor (Décathlon AG2R La Mondiale), le leader de la Red Bull Bora-Hansgrohe a refait son retard avant de reprendre le pouvoir sur la 19ᵉ étape au sommet de l’Alto de Moncalvillo. Roglic remporte la Vuelta pour la quatrième fois de sa carrière après 2019, 2020 et 2021. Sur le podium final, il devance Ben O’Connor et Enric Mas. Kaden Groves ramène le maillot vert pour la deuxième année consécutive, Jay Vine (UAE Team Emirates) termine meilleur grimpeur, Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) meilleur jeune et UAE Team Emirates meilleure équipe.

Le classement général de La Vuelta 2024

Primoz Roglic Ben O’Connor Enric Mas

