Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce vendredi, la 19ᵉ étape de La Vuelta. Après un gros travail de Daniel Felipe Martinez et Aleksandr Vlasov, le Slovène s’est imposé en solitaire au sommet de l’Alto de Moncalvillo. Il devance David Gaudu (Groupama-FDJ) et Mattias Skjelmose (Lidl-Trek). Au classement général, Primoz Roglic s’empare du maillot rouge, deux jours avant l’arrivée, et compte désormais 1:54″ d’avance sur Ben O’Connor (Décathlon AG2R La Mondiale).

🔥🟥 L’étape et le maillot rouge pour Roglic qui s’impose en costaud ! Derrière, David Gaudu réussit un très joli numéro et prend la 2ème place de l’étape !#LaVuelta24 #LesRP pic.twitter.com/nKo1tPS7Kg — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 6, 2024

Le classement de la 19ᵉ étape de La Vuelta

Primoz Roglic David Gaudu Mattias Skjelmose

